Lazio, Lotito: "Senza Decreto Crescita la Roma non può tenere Lukaku e Mourinho”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito torna a parlare della discussa abolizione del Decreto Crescita per i club italiani. “Questa soluzione è demagogia pura. Come si farà adesso ad attrarre i giocatori migliori? Non è un problema del calcio, ma di tutto lo sport”, queste le parole del patron biancoceleste. “Chi dice che così si rovinano i settori giovanili non capisce niente. L’anno scorso abbiamo avuto tre squadre italiane finaliste nelle coppe europee”. Infine una nuova frecciata alla Roma: “Da adesso in poi sarà molto più difficile essere competitivi. Spiegatemi voi come farà adesso, per esempio, la Roma a trattenere i Lukaku, i Mourinho, come fa a pagargli lo stipendio? Non è un problema solo del calcio, ma di tutto lo sport”.

(Il Foglio)