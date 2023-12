Juventus: la Procura di Roma apre un'indagine sul bilancio 2022 del club bianconero

Dopo il caso plusvalenze, la Juventus torna nel mirino della giustizia. La Procura di Roma, infatti, ha avviato un'indagine sul bilancio 2022 del club bianconeri. Nel nuovo fascicolo gli atti acquisiti il 6 dicembre. Secondo i pm romani il documento finanziario approvato il 28 novembre 2022 non avrebbe recepito correttamente parte delle contestazioni di cui la società bianconera era già a conoscenza. Il via libera avvenne durante la stessa seduta al termine della quale i precedenti vertici, con in testa l’ex presidente Andrea Agnelli, annunciarono in massa le dimissioni. Allo stato attuale non è ancora chiaro quali e quanti siano gli ex dirigenti coinvolti in questo nuovo filone.

