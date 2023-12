C'è anche Romelu Lukaku tra i 25 calciatori scelti dall'IFFHS per il premio come migliore del 2023. L'attaccante belga è l'unico romanista in gara dopo un anno che l'ha visto dividersi tra l'Inter, dove ha raggiunto una finale di Champions League, e dall'estate poi con la maglia della Roma.

Spicca, invece, la candidatura di Anthony Taylor, arbitro della finale di Europa League tra Roma e Siviglia, tra i migliori fischietti dell'anno.

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE