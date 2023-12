Gsa Roma C8: i giallorossi chiudono il 2023 con il successo contro l’Isola Farnese (VIDEO)

Dopo il passo falso della settimana scorsa, torna al successo la Gsa Roma C8. I giallorossi espugnano il campo dell’Isola Farnese La Storta: 3-1 grazie alla doppietta di Cioffi e al primo gol in maglia Gsa di Otello Ippoliti. Gli uomini di mister D’Amora chiudono così il 2023 al quarto posto in classifica, appuntamento a gennaio per la seconda parte di campionato e l’inizio della Coppa Italia