Gran Galà del Calcio 2023: il gol di Giugliano al Sassuolo il più bello della stagione 22/23

Si sta svolgendo ora a Milano la cerimonia del Gran Galà del Calcio 2023, dove verranno premiati i migliori giocatori e giocatrici della passata stagione sportiva. È stato scelto il gol più bello della passata stagione e per quanto riguarda il campionato femminile a vincere è stata Manuela Giugliano, grazie alla sua rete in Roma-Sassuolo 5-0 del 29 gennaio 2023 (per il campionato italiano premiato Khvicha Kvaratskhelia e il suo gol all'Atalanta).