Frosinone, Angelozzi: "Bonucci è perfetto per la difesa a tre della Roma"

TV PLAY - Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha rilasciato un'intervista al portale che si occupa di calciomercato e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul possibile trasferimento di Leonardo Bonucci alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni: "Se la Roma vuole un giocatore esperto, fa benissimo ad acquistare Bonucci. L’ho venduto io alla Juventus, abbiamo fatto l’operazione di nascosto. Secondo me per come gioca la Roma a tre è perfetto. Il fatto di essere juventino, ormai il calcio è diventato professionismo. Poi c’è Mourinho che è la garanzia di tutto. Da quel che si legge".