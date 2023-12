Ieri sera, in via Papilia, è stato ricordato lo storico tifoso romanista noto ai più come Giorgetto. A 7 anni dalla scomparsa, nella zona del Quadraro, è stato esposto uno striscione che recitava: "4-12-16 i tuoi cori in testa. 4-12-23 la tua voce nel cuore. Giorgetto vive".