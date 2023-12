FOTO - Lazio-Inter, lo striscione della Curva Nord: "Interlazionale"

Il gemellaggio tra Lazio e Inter non è una novità ma nel posticipo domenicale dell'Olimpico ha raggiunto nuove vette. Come quella di fondersi in un'unica denominazione come scrive la Curva Nord in uno striscione esposto che recita: "Interlazionale".

Immagini pubblicate anche dall'account social della Lega di Serie A in lingua inglese che pare rimanere dubbioso sulla scelta mettendo la didascalia: "Interlazionale?".