Alla vigilia della sfida di Conference League in casa del Ferencvarosi, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri è tornato a commentare anche l'episodio nel corso di Roma-Fiorentina che lo ha visto protagonista di una discussione con Leandro Paredes. Da qui il labiale del viola colto dalle telecamere e rivolto al centrocampista argentino della Roma: "Sei un miracolato, vai a casa".

"Sono cose che iniziano e finiscono in campo, non c'è nessun problema", la sua spiegazione in conferenza stampa.