Egitto: la Supercoppa al Modern Future di Formosinho. E in conferenza stampa arriva la chiamata di Mourinho... (VIDEO)

Ricardo Formosinho, ex collaboratore di José Mourinho, ora allena in Egitto e proprio oggi ha trionfato dopo una lunga maratona ai rigori con la sua squadra, Modern Future, nella Supercoppa d'Egitto. In conferenza stampa, l'allenatore portoghese è stato interrotto dalla suoneria del suo cellulare che gli annunciava la chiamata proprio di Mourinho, pronto a congratularsi col suo ex collaboratore per il trionfo.

No meio da coletiva, o técnico Ricardo Formosinho recebe uma ligação... é ninguém menos que José Mourinho dando os parabéns pela vitória!pic.twitter.com/VPmmJahlfk — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) December 25, 2023