De Laurentiis: "Vorrei vedere Dan Friedkin e suo figlio in Lega qualche volta"

Intervista vulcanica, come spesso gli capita, di Aurelio De Laurentiis sul quotidiano sportivo. Dopo aver approfondito la questione allenatore ("Avrei dovuto cacciare Garcia dopo la presentazione..." dirà), ha passato in rassegna le proprietà delle squadre italiane: "In Italia chi sono i veri imprenditori nel calcio? RedBird sta in America. L’Inter non si sa di chi sia. Chi parla a suo nome fa i conti dei bilanci che…La Roma? Vorrei avere il piacere di vedere Dan Friedkin e suo figlio in Lega qualche volta".

(Corsport)