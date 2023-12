Cristante: 17° posto tra i giocatori più impiegati nel 2023 in Europa. Primo tra gli italiani e tra i calciatori della Serie A

Bryan Cristante non si ferma mai. E a testimoniarlo è la classifica stilata dal Cies, l'osservatorio del calcio, che ha calcolato i minuti giocati dai calciatori delle squadre europee. Se in vetta alla lista c'è Bruno Fernandes che tra Manchester United e Portogallo è sceso in campo per 5748 minuti distribuiti in 66 gare nel 2023, il primo italiano e giocatore di Serie A in corsa è proprio il centrocampista della Roma, al 17° posto, con 4782 minuti accumulati nel 2023 durante le 60 gare a cui ha preso parte.

(football-observatory.com)

