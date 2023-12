Cosenza-Como, emergenza allenatore per i lariani: in panchina tocca all'ex Roma Cassetti

Il Como affronta il Cosenza nel match valido per la diciannovesima giornata di Serie B e in casa del club lombardo c'è una novità: in panchina infatti è seduto Marco Cassetti, l'ex terzino della Roma, il quale ricoprirà temporaneamente la carica di allenatore. La licenza che permetteva a Cesc Fabregas di dirigere la squadra da bordocampo è scaduta e la documentazione legata al tesseramento del nuovo allenatore, Osian Roberts, tarda ad arrivare, motivo per cui quest'oggi è toccato a Cassetti.