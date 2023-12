Conferenza stampa Mourinho, il fuori onda di Nosotti alla domanda di Mangiante: "Non ha bisogno di queste leccate...". Poi le scuse del giornalista (VIDEO)

Durante la conferenza stampa di José Mourinho, trasmessa su Sky Sport 24, si è udito chiaramente un fuorionda di Nosotti all'indirizzo di Angelo Mangiante mentre poneva la sua domanda al tecnico portoghese in conferenza stampa. "Non ha bisogno di queste leccate di culo", la critica al collega per il preambolo alla domanda.

Riconoscendo la situazione, Nosotti ha fatto arrivare le proprie scuse per l'accaduto: "Sono mortificato, ho fatto uno sbaglio e sono profondamente dispiaciuto per il fuori onda di questa sera. Mi scuso con il mio collega Angelo per un commento inopportuno e forse un po’ greve. Un commento da ‘spogliatoio’, forse da ‘divano’ e non da campo. Non ho considerato – e dire che dovrei saperlo bene – che a volte, per arrivare al punto, all’obiettivo di tirare fuori la notizia, ci vuole il giusto approccio. Non sempre essere diretti è la cosa migliore. Angelo poi ha ottenuto la notizia su cui lavoriamo e lavoreremo per giorni. Ho sbagliato e me ne dispiaccio…e abbraccio Angelo".