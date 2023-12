Champions Femminile, PSG-Roma 2-1: cadono le giallorosse. Secondo posto nel girone insieme all'Ajax per Giacinti e compagne

Non riesce l'ennesima impresa europea alla Roma di Alessandro Spugna. Le giallorosse per questa notte di Champions League Femminile sono andate a giocare in casa della corazzata parigina, ma l'esito è stato negativo. Le francesi infatti passano 2-1 grazie alle reti di Geyoro e Katoto a cavallo tra i due tempi, inutile quella giallorossa di Giacinti. Per la Roma anche un rigore sbagliato da parte di Gugliano. La squadra di Spugna resta al secondo posto nel girone insieme all'Ajax a quota 4 punti, a -1 dal Bayern Monaco e con una lunghezza di vantaggio sul PSG.

IL TABELLINO

PARIS SAINT-GERMAIN: Kledrzynek; Le Guilly, De Almeida, Hunt (66' Vangsgaard), Karchaoui; Albert, Samoura, Geyoro; Martens, Katoto (71' Baltimore), Chawinga.

A disp.: PIcaud, Toussaint, Payne, Bachmann, Calligaris, Tounkara, Folquet, Ana Vitoria, Traoré, Elimbi Gilbert.

All. Jocelyn Precheur

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Minami, Linari, Aigbogun; Giugliano, Kumagai, Feiersinger (66' Greggi); Haavi, Giacinti, Viens.

A disp.: Korpela, Ohrstrom, Valdezate, Bartoli, Serturini, Ciccotti, Glionna, Tomaselli, Kramzar, Pellegrino Cimò.

All. Alessandro Spugna

Arbitro: Iuliana Demetrescu (ROU)

Assistenti: Petruta Iugulescu (ROU) - Mihaela Tepusa (ROU)

Quarto Ufficiale: Cristina Trandafir (ROU)

Ammonizioni: Hunt (PSG), De Almeida (PSG), Viens (ROM), Samoura (PSG)

Reti: 45' Geyoro (P), 49' Katoto (P), 58' Giacinti (R)