Cena di Natale, Roma riunita al Cavalieri Hilton Hotel: acclamato Mourinho. Il tecnico: "Posso dare di più" (FOTO e VIDEO)

In programma questa sera al Cavalieri Hilton Hotel la cena di Natale della Roma. Il club si riunisce, come ogni anno, per festeggiare il periodo natalizio: sul campo, invece, dopo il ko di Bologna la Roma è attesa dal big match di campionato contro il Napoli, in programma sabato sera allo Stadio Olimpico.

Nel corso della serata sale sul palco la CEO giallorossa Lina Souloukou: "Sono molto contenta di essere presente questa sera con tutte le anime della famiglia giallorossa". Poi è il turno della squadra a prendersi la scena, presentata dallo speaker Matteo Vespasiani e, infine, di Mourinho, il più acclamato: "La riflessione di Natale che faccio è che posso dare di più", le parole del tecnico durante l'evento.

Sardar Azmoun, invece, posa su Instagram con Nicola Zalewski: "Fratello".