Nella prossima edizione di "C'è Posta per Te", noto programma in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ci saranno tre ospiti giallorossi. Secondo quanto annunciato dal sito dedicato alle questioni televisive, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Gianluca Mancini saranno protagonisti come ospiti di una puntata della nuova edizione alle porte.

(superguidatv.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE