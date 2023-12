Carlo Nicolini (DS Shakhtar): “Roma da evitare, sulla partita singola è pericolosa”

Lunedì ci saranno i sorteggi dei playoff di Europa League e la Roma potrebbe pescare nell’urna lo Skakhtar Donetsk. Nella trasmissione “A Tutto sport” è intervenuto il DS della squadra ucraina Carlo Nicolini. “Abbiamo fatto un buon girone di Champions, ci facciamo i complimenti da soli, non è facile nelle nostre condizioni andare avanti in Europa, ci mettiamo un giorno per uscire dall’Ucraina in pullman e un altro per rientrare, siamo di base a Leopoli, ma disputiamo le gare interne ad Amburgo. Il livello dell’Europa League si è molto alzato rispetto le ultime edizioni, in questi playoff ci sono formazioni di grande caratura, Roma e Sporting Lisbona su tutte. Ecco proprio la squadra di Mourinho è da evitare, ha un’esperienza internazionale con giocatori di livello e poi sulla gara singola è molto pericolosa. Considerando anche il periodo dell’anno in cui andremo a giocare sarà molto difficile affrontare la Roma che è nel pieno dei giri, mentre noi, dopo la pausa invernale, saremo alla prima partita ufficiale, quindi non avremo il ritmo gara nelle gambe”.

(Cusano News 7)