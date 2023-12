Borriello: "Che preparazione assurda con Zeman, non dormivi per la stanchezza"

BOBO TV - Ospite del "Bobo Vieri Talk Show" l'ex attaccante della Roma fra le altre, Marco Borriello, ha anche ricordato il periodo vissuto con Zeman durante la sua avventura in giallorosso. "Con Zeman ho fatto la preparazione alla Roma. Ho giocato 5 anni lì, è una preparazione assurda, non dormivi per la stanchezza. L'anno prima ero alla Juventus e avevo vinto lo scudetto, quanti insulti ho preso in ritiro quando sono tornato - le sue dichiarazioni -. Quando Zeman faceva i gruppi, io mi mettevo insieme a Totti. Mi mettevo con lui e quando passavo sotto la tribuna nessuno mi insultava perché ero nel gruppo con il capitano".