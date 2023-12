Boniek: "Senza Champions o trofei sarebbe il caso di salutare Mourinho e cambiare allenatore"

Zbigniew Boniek, ex calciatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento organizzato da Sport e Medicina presso l'Università Unicamillus e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla squadra giallorossa e su José Mourinho. Ecco le sue parole: "Dipende come vuoi giudicare la Roma. Se parliamo di classifica, sta facendo bene ed è in lotta per ogni obiettivo. Se vogliamo trovare un lato negativo, la Roma non gioca e si affida ai singoli. Forse la gente si aspettava di più dal punto di vista del gioco. Alla fine contano i risultati, è difficile criticare la Roma anche se molti sono scontenti. Non so giudicare tutto sommato la squadra. Con la Fiorentina in dieci ha sofferto parecchio, col Monza in superiorità numerica ha rischiato di perdere. Si vedrà a fine anno. Non sarà facile per la Roma gestire tutto, anche per Mourinho che non si sa se rimarrà. Se non dovessero andare in Champions o non dovessero portare un trofeo, potremmo dire che forse sarebbe il caso di cambiare l'allenatore".