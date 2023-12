Bandecchi apre una nuova radio della Roma: "Contiamo di realizzare un bel prodotto di qualità"

Arriva una novità importante per quanto riguarda il mondo delle radio romane dedicate ai colori giallorossi. Secondo il sito d'informazione infatti l'imprenditore e attuale sindaco di Terni Stefano Bandecchi sarebbe pronto a lanciare una nuova radio nella capitale, direttamente su una stazione di sua proprietà. La radio sarebbe pronta ad andare "on air" a inizio 2024, più precisamente l'8 gennaio dopo Roma-Atalanta, e tra i possibili "obiettivi" ci sarebbero Peppe Lomonaco (storico direttore artistico di TeleRadioStereo) e Riccardo Angelini. Queste le parole dell'imprenditore: "Come in tutte le iniziative editoriali l’obiettivo è quello di fare soldi. E contiamo di farlo realizzando un bel prodotto di qualità che si concentrerà sulla Roma, con buona pace dei tifosi della Lazio che spero per questo non se la prenderanno con noi".

(roma.repubblica.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE