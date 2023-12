Balotelli: "Mourinho ne dice tante, ma Berardi è educato e rispetta le regole"

TV PLAY - Mario Balotelli ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Twitch e tra i vari temi trattati ha espresso la sua opinione sulle parole di José Mourinho nei confronti di Domenico Berardi. Ecco le sue parole: "Mourinho ne dice tante, è simpatico e serio. È nel suo stile. Berardi è un ragazzo bravo ed educato, poi se compie una furbizia in campo non può cambiare il giudizio sulla persona. Per me Berardi è un ragazzo che rispetta le regole. La Roma ha sbagliato a non restituire il pallone, anche se non ho visto la situazione di gioco".