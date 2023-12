La nuova linea Originals di Adidas (in cui è stato ripreso il vecchio logo del brand tedesco) è stata particolarmente apprezzata dai tifosi giallorossi. Nonostante il recente riassortimento infatti, tutta la linea Originals è andata sold out nei negozi fisici e, per il momento, non sono previste nuove scorte. L'ennesima dimostrazione d'amore dei tifosi nei confronti della squadra giallorossa.