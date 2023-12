As Roma: nuova campagna per la donazione del sangue sabato e domenica prossima. Ai donatori un biglietto per la Coppa Italia

La Roma ha aderito alla campagna del Ministero della Salute per la donazione del sangue e nel prossimo weekend, 9 e 10 dicembre, organizzerà due appuntamenti per favorire l'iniziativa. Ai donatori la società giallorossa regalerà un biglietto per Roma-Cremonese di Coppa Italia. Questa la nota pubblicata dal club sul sito ufficiale:

Donare il sangue permette di salvare 1.800 vite al giorno, ma solo il 2,7 % degli italiani è abituato a compiere questo gesto. Sulla base di questi dati, l’AS Roma ha deciso di offrire ancora una volta il proprio contributo aderendo alla campagna del Ministero della Salute “Dona Vita, Dona Sangue”.

Sabato 9 e domenica 10 dicembre, dalle 7.30 alle 13, le autoemoteche della “Croce Rossa Italiana - Città Metropolitana” stazioneranno in Viale delle Olimpiadi, di fronte all’AS Roma Store. I donatori riceveranno successivamente un biglietto omaggio per Roma-Cremonese di Coppa Italia del 3 gennaio e potranno beneficiare della prenotazione di alcuni screening gratuiti offerti dal Ministero della Salute.

Per l’occasione, Bryan Cristante ha voluto rivolgere ai tifosi un invito a partecipare per compiere tutti insieme un gesto di amore e di altruismo. Questo contenuto è fornito da una terza parte. A causa delle tue scelte riguardo la policy dei cookie sul nostro sito, questo contenuto esterno non può essere visualizzato. Se vuoi vederlo modifica le tue impostazioni sui cookie premendo uno dei due tasti seguenti.

(asroma.com)

