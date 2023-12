AS Roma, iniziativa 'In Your Dress': il club dona indumenti calcistici inutilizzati da bambino ad alcune parrocchie (COMUNICATO)

Splendida iniziativa della Roma, che si è resa protagonista del progetto 'In Your Dress'. La società giallorossa ha organizzato una raccolta di indumenti calcistici inutilizzati da bambino e donerà il materiale ad alcune parrocchie. Ecco la nota ufficiale del club: "Nella giornata di sabato, la community giallorossa si è attivata per partecipare all’iniziativa 'In Your Dress, che si è svolta presso il Physical Village di Via Federico Turano.

Nel corso dell’evento, organizzato in occasione di un torneo tra le scuole calcio più prestigiose della Capitale, sono stati raccolti indumenti calcistici inutilizzati da bambino che saranno donati dall’AS Roma alle parrocchie coinvolte che assistono famiglie in condizioni di disagio sociale, in particolare delle periferie". (asroma.com) VAI ALLA NOTA UFFICIALE