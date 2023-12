AS Roma: i migliori giocatori che hanno militato nei giallorossi

La Roma è senza dubbio una delle squadre più tifate e famose al mondo, con un seguito di supporter che fa invidia a qualsiasi società. La storia dei giallorossi è ricca di momenti epici ma anche di momenti bui e tuttavia vi è sempre stata una costante: giocatori di grande classe diventati vere e proprie leggende del calcio.

Quest’anno la squadra non si sta esprimendo al suo meglio in campionato e le prime posizioni sono oramai lontane per poter sperare in qualcosa di più grande. Non resta che puntare alla qualificazione in Champions League per la quale però la concorrenza non manca.

I giocatori di oggi riusciranno a ripercorrere le gesta dei grandi campioni che si sono susseguiti nel corso dei decenni? Ecco qualche nome che ha fatto la storia della squadra e che hanno portato grandi emozioni e traguardi alla squadra giallorossa.

Bruno Conti

Uno dei giocatori più talentuosi ad aver vestito la casacca giallorossa, considerato anche da Pelé uno dei calciatori più forti al mondo nella sua epoca. Ha vestito la maglia della Roma per praticamente tutta la carriera tranne due stagioni passate al Genoa. È stato l’artefice del secondo Scudetto giallorosso nella stagione 1982-1983 insieme ad altri grandi campioni del calibro di Ancelotti, Pruzzo e Di Bartolomei. Non è stato un grande realizzatore in quanto il suo ruolo era quello di ala destra, ma in quella posizione è considerato una delle ali destre più forti del calcio italiano.

Paulo Dybala

È di certo il più talentuoso giocatore nella rosa di mister Mourinho. Il suo contributo alle partite della Roma è sempre prezioso peccato che la sua fragilità fisica gli impedisca di esprimere il suo massimo potenziale. Dybala è alla Roma dalla stagione 2022-2023 e con il suo apporto i giallorossi cercheranno quest'anno di portarsi a casa l'ambita Europa League.

Francesco Totti

Senza ombra di dubbio il più grande giocatore che abbia vestito questa maglia. Ci sono stati giocatori che lo hanno eguagliato o superato in talento ma di sicuro lui è il simbolo della Roma e della fedeltà verso la maglia. Ha militato per tutta la carriera calcistica nei giallorossi, conquistando uno Scudetto nel 2000-2001 e diventando il giocatore ad aver segnato più gol con la stessa maglia, ben 250 reti. In bacheca si contano anche 2 Supercoppa Italiane e 2 Coppa Italia, insieme a ben 24 anni di partite con la squadra.

Agostino di Bartolomei

Uno dei più grandi simboli di Romanità insieme a Totti ad aver vestito la maglia dei giallorossi. Fu capitano della Roma per molte stagioni e conquistò lo Scudetto insieme a Bruno Conti. Ha giocato per molti anni davanti alla difesa dando equilibrio alla squadra con la sua intelligenza tattica e con letture pressoché perfette delle azioni avversarie. Purtroppo, la sua triste storia ha lasciato un vuoto incolmabile nei tifosi giallorossi che lo ricordano sempre come uno dei più grandi.

Daniele de Rossi

Soprannominato “Capitan Futuro”, la sua carriera è andata di pari passo con quella di Francesco Totti. Il mediano giallorosso è stato la colonna portante della squadra per tantissimi anni. Anche lui ha militato solamente nella Roma, tranne per le 5 partite a fine carriera con il Boca Juniors. De Rossi ha passato ben 18 stagioni in giallorosso senza riuscire purtroppo nella conquista dello Scudetto, arrivando in prima squadra l’anno successivo la vittoria del 2001.

Paulo Roberto Falcão

Nella Roma hanno militato anche tantissimi giocatori stranieri di fama internazionale e Falcão è stato senza dubbio uno dei più grandi. Soprannominato “l’ottavo Re di Roma” dimostra subito la sua classe ed eleganza nell’impostazione del gioco. Viene considerato il più grande “volante” brasiliano di sempre e ad una tecnica sopraffina unisce forza e capacità di realizzare. Insomma, un giocatore completo che ha avuto un ruolo primario nella conquista dello Scudetto del 1983. Con la Roma ha giocato per 5 stagioni, lasciando un segno indelebile nella storia dei giallorossi.

Giuseppe Giannini

Dai Re si passa al “Principe”: Giannini simbolo per eccellenza di Romanità e mentore del “Pupone”, è stato uno dei numeri 10 più forti della storia giallorossa. Probabilmente non ha raccolto ciò che avrebbe meritato per il suo talento, ma di certo rimane sempre nel cuore dei tifosi. La sua ultima stagione risale al 1996 quando conclude la sua avventura in giallorosso sotto la guida di un’altra leggenda della Roma, Carlo Mazzone.

Insomma, nella AS Roma sono passati campioni di ogni nazione e in ogni ruolo e non è possibile descrivere le loro gesta in poche righe. Ricordiamo infatti fra gli altri Batistuta, Dzeko e gli attuali Dybala e Lukaku tanto per citarne alcuni. Certo è che i giallorossi e i loro tifosi sperano presto di trovare la prossima bandiera che li possa condurre alla conquista del prossimo trofeo.