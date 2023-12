Amelia: "La Roma mi ha cresciuto, è stata casa mia per 11 anni"

ITALPRESS - Marco Amelia, ex portiere delle giovanili della Roma e attuale allenatore del Frosinone Under 18, ha rilasciato un'intervista all'agenzia di stampa e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla sua esperienza nella Capitale. Amelia è tornato a Trigoria dopo molti anni per affrontare la Roma con il suo Frosinone e la partita, valida per l'undicesima giornata del campionato Under 18, è terminata con il punteggio di 4-1 per giallorossi. Ecco le sue dichiarazioni: "È un'emozione unica essere qui, questa è stata casa mia per 11 anni. La prima volta che sono entrato in questi spogliatoi avevo 9 anni e ricordo ancora, come fosse ieri, quando ho ricevuto la prima tuta e la mia prima borsa. La Roma mi ha cresciuto consentendomi di diventare uno sportivo, non solo tecnicamente ma soprattutto umanamente. Tutti gli insegnamenti che ho ricevuto qui dentro, dai dirigenti agli allenatori, me li sono portati dietro, così come hanno fatto tanti miei colleghi cresciuti a Trigoria, che hanno poi giocato nei professionisti o che, come me, hanno avuto la fortuna e il merito di giocare in Nazionale. Mi ha fatto piacere rivedere Antonio Rizzo (assistente allenatore Roma Under 18, ndr), che è stato il mio capitano negli Allievi e nella Primavera, così come Alberto De Rossi, che ho conosciuto da allenatore e che, negli anni, ha fatto e continua a fare, seppur in un altro ruolo, la storia di questo Settore Giovanile".