"Amami e Basta": già distrutta la panchina rossa donata dalla Roma alla Sapienza (FOTO)

È durata meno di un'ora la panchina rossa donata dalla Roma alla Sapienza, nell'ambito del progetto Amami e Basta, e simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. La panchina, infatti, non è più presente lì dove era stata impiantata. Durante l'inaugurazione inoltre c'era stata una dura contestazione da parte di alcune studentesse all'indirizzo del sindaco Gualtieri e soprattutto della Rettrice della Sapienza Polimeni: "La panchina non ci serve. Non ci facciamo niente con la panchina. Aprite i consultori invece di chiuderli". La pagina Instagram di un gruppo studentesco autonomo ha poi pubblicato alcuni scatti della panchina distrutta, con scritto: "Le panchina rosse? Nell'indefferenziata"

Qui c'era (per un ora circa) la panchina rossa inaugurata questa mattina da @SapienzaRoma @roma e @OfficialASRoma con impegno e determinazione. Distrutta dalla violenza di chi non accetta altre forme di sensibilizzazione se non quelle proprie. Che vergogna. pic.twitter.com/T4XOkLWQ09 — Paolo Brescia (@Paolo_Brescia_) December 11, 2023