AIC, Calcagno: "Soddisfatti dell'abolizione del Decreto Crescita, calciatori italiani e stranieri potranno competere sullo stesso piano"

Umberto Calcagno, presidente dell'AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito all'abolizione della proroga del Decreto Crescita, una decisione che ha scosso il calcio italiano. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo appreso con grande soddisfazione la notizia dell’abrogazione, anche per gli sportivi, della norma sugli impatriati contenuta nel Decreto Crescita, previsione che penalizzava l'intero movimento calcistico nazionale. Finalmente dal 1 gennaio 2024 calciatori italiani e stranieri potranno competere sullo stesso piano; per questo, ringrazio chi nel governo e nelle forze politiche si è mostrato sensibile alle nostre istanze e alle sorti del calcio italiano, per tutelare lo sviluppo della filiera del nostro mondo e il futuro della Nazionale".

(assocalciatori.it)

VAI ALLE DICHIARAZIONI ORIGINALI