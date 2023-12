Ag. Bove: "Nessuna clausola sul contratto. Ho parlato con più di un club, Edoardo non ha avuto dubbi"

CENTRO SUONO SPORT - Dopo il rinnovo con la Roma fino al 2028, l'agente di Edoardo Bove, Diego Tavano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione "Calcio e Pepe" in onda sull'emittente radiofonica. Le sue dichiarazioni:

Bove proseguirà con la Roma sino al 2028.

“È stata una trattativa abbastanza lunga, era già definita a settembre però abbiamo mantenuto un profilo basso per permettere al giocatore di continuare a crescere. Non c’è mai stato dubbio che il suo desiderio fosse quello di legarsi alla Roma, ogni volta che gioca vuole combattere fino all’ultima goccia di sudore per onorare la Roma. È una storia bellissima che va esaltata”.

Qualche squadra era interessata a Bove?

“Quando si firmano questi contratti bisogna fare attenzione a clausole e bonus, ma la volontà era ferma ed era quella di giocare con questa maglia. Faceva gola a molti, ho parlato con più di un club ma la Roma è la Roma e non abbiamo mai pensato a niente di diverso se non firmare per questo club. È una storia molto bella”.

Sei un procuratore che tutela molto il proprio assistito.

“Mi sento un agente sui generis, mi fa piacere essere un po’ diverso. Per me le economie contano fino a un certo punto, per me è più importante dare qualche storia da poter raccontare, mi piace crescere questi ragazzi e supportarli in momenti di difficoltà. Bove non era nella lista del primo ritiro di Mourinho, c’è stato questo incontro tra me e Tiago Pinto che ha spinto a trovarci. Tiago Pinto è stato decisivo nell’ascoltarmi, poteva avere in mano un giocatore importante, poi ringrazio Mourinho che lo ha visto con un certo tipo di occhi e ha continuato a farlo crescere dandogli fiducia, è uno dei giovani più interessanti a livello europeo e può ancora crescere”.

Ci sono clausole nel suo contratto?

“Nessuna clausola, chi lo vorrà in futuro dovrà parlare con la Roma perché la Roma lo ha cresciuto e gli ha dato tutti gli strumenti per crescere. Continua a studiare, ogni tanto si chiude in casa a studiare, ha una testa incredibile. La Roma merita un uomo del genere, quindi è giusto che non ci siano clausole rescissorie e niente. Penso che la Roma faccia tesoro di un giocatore che potrà portare con sé tutta la vita”.