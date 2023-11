Volpato: "Mourinho è come un secondo padre per i giovani"

RAI SPORT - Cristian Volpato, dal ritiro della Nazionale Azzurra Under 21, si è raccontato in una lunga intervista, dai suoi primi passi fino all'approdo alla Roma: “Ho fatto un provino al Trastevere, alla presenza degli scout della Roma. In un quarto d’ora sono riuscito a segnare una tripletta e un assist, e così mi sono guadagnato la chiamata dei giallorossi." Poi il ricordo del primo gol in Serie A: "Quel giorno (contro il Verona, ndr) ho vissuto un sogno: il boato del pubblico che chiamava il nome non lo dimenticherò mai. José Mourinho, per noi giovani, è stato come un secondo padre”. Ed infine, descrive la sua cameretta in Australia: “Avevo i poster e le foto di tutti i giocatori della Nazionale del 2006. Su tutti, Francesco Totti, anche se devo dire che ho grande stima per Cristiano Ronaldo e l’atteggiamento in campo che ha sempre avuto”