VIDEO - Timmermans canta 'Roma Roma Roma' in una tv olandese

Frans Timmermans, politico olandese, non ha mai nascosto la sua fede romanista con anche diverse presenze allo Stadio Olimpico per seguire la squadra giallorossa. E lo ha ricordato in una trasmissione olandese in cui era ospite, il Beau Show condotto da Beau van Erven Dorens, intonando l'inno 'Roma Roma Roma'.

