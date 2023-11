VIDEO - Grandi proteste di Pochettino contro Taylor dopo Chelsea-Manchester City: il tecnico viene portato via dai collaboratori

Ancora una volta l'arbitraggio di Anthony Taylor, ormai impresso indelebilmente nella testa dei tifosi giallorossi per la finale di Europa League contro il Siviglia, ha suscitato forti polemiche. Il protagonista questa volta è il tecnico del Chelsea Maurizio Pochettino, che al termine della sfida pareggiata per 4-4 contro il Manchester City si è indirizzato verso l'arbitro con toni tutt'altro che amichevoli. Le polemiche sono iniziate con la concessione del penalty per gli ospiti nel primo tempo, proseguite a fine partita col tecnico che ha lamentato un recupero più breve di quello che effettivamente si aspettava. L'arbitro lo ha ammonito da lontano e il tecnico è stato portato via a forza dai suoi collaboratori, per evitare che la situazione possa degenerare.

Pochettino a fine partita va verso Anthony Taylor con intenzioni tutt’altro che pacifiche ? pic.twitter.com/6bWnXZZU1U — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) November 12, 2023