VIDEO - Ilary Blasi in lacrime nel docu-film: "Non credevo che Totti potesse aver fatto una cosa del genere"

Il 24 novembre sbarcherà su Netflix "Unica", il docu-film con protagonista Ilary Blasi e la sua vita. In un altro trailer rilasciato dai social, l'ex moglie di Francesco Totti si mostra in lacrime nel racconto della rottura della relazione con la leggenda romanista: "Non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per 20 anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere".

Mettiamoci comodi: parla Ilary. Unica arriva il 24 novembre, solo su Netflix. pic.twitter.com/ZkQZK2KSZG — Netflix Italia (@NetflixIT) November 22, 2023