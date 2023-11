VIDEO - Confronto tra Immobile e Massa negli spogliatoi: "Mi hai ammonito per la ressa?". L'arbitro: "No, per il fallo"

Nell'intervallo del derby di ieri pomeriggio tra Lazio e Roma si è tenuto un breve confronto negli spogliatoi tra l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile e l'arbitro Davide Massa. Il giocatore si è così rivolto al direttore di gara, chiedendo un chiarimento sul giallo preso nel primo tempo: "Ma dimmi una cosa, mi hai ammonito per la ressa?". L'arbitro ha così risposto: "No, a te ho ammonito per il fallo. Per la ressa ne do uno per parte". L'attaccante ha quindi concluso: "Avrei preferito per la ressa. Per farti capire l'entità del fallo".