"Unica": arriva il docufilm di Ilary Blasi. Dal 24 novembre su Netflix

È il turno di Ilary Blasi di raccontare la "sua" verità. L'ex moglie di Francesco Totti sarà protagonista di un docufilm in onda su Netflix dal 24 novembre novembre. Ieri le prime anticipazioni rilasciate dai canali social della tv: "A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato", le parole della conduttrice televisiva nel lancio di "Unica", nome che pare far chiaramente riferimento alla maglia mostrata da Totti in un derby di tanti anni fa con la scritta "6 unica".

"Voglio raccontarvi la mia storia - annuncia Ilary Blasi - raccontarvi un po' di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono, sono agitata, non sono per niente ansiosa, però qui si parla di me", prosegue la conduttrice romana.