Trigoria: dialogo tra El Shaarawy e Mourinho. Il tecnico ai cronisti: "Gli ho detto che domani gioca" (VIDEO)

Simpatico siparietto tra Mourinho e i cronisti presenti per assistere alla seduta di rifinitura in vista del Servette. Prima di scendere in campo lo Special One si è fermato a scambiare due parole con El Shaarawy. Successivamente i giornalisti hanno chiesto al portoghese cosa si fossero detti: "Non mi ricordo", ha esclamato lo Special One. Poi ha proseguito: "Gli ho detto che domani gioca, per quello è felice"

