Totti e Spalletti pronti alla pace: appuntamento giovedì alle ore 17:30 al Bambin Gesù

Francesco Totti e Luciano Spalletti sono pronti alla pace definitiva. Il Capitano ha accolto l'invito del ct dell'Italia e i due si incontreranno giovedì 16 novembre alle ore 17:30 all'Ospedale Pediatrico 'Bambin Gesù'. Inoltre saranno presenti anche il presidente della FIGC Gravina, il Capo Delegazione Buffon e alcuni calciatori della Nazionale. Ecco la nota ufficiale: "Una delegazione Azzurra, alla vigilia della gara Italia – Nord Macedonia, visiterà giovedì 16 novembre l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”. Al gruppo, guidato dal Presidente federale Gabriele Gravina e composto dal CT Luciano Spalletti, dal Capo Delegazione Gigi Buffon e da alcuni calciatori, si aggiungerà Francesco Totti, invitato dal CT nei giorni scorsi. L’arrivo è previsto intorno alle 17.30, la visita si concluderà alle 19, per consentire poi al Ct di raggiungere lo Stadio Olimpico per la conferenza stampa prevista alle 19.30. Il legame tra la FIGC, la Nazionale e l’Ospedale pediatrico romano risale al 2015: due le visite degli Azzurri nella sede del Gianicolo, nel 2019 e nel 2021, in occasione delle ultime gare a Roma (Italia – Grecia e Italia – Svizzera), altrettante quelle di gruppi di piccoli pazienti a Coverciano. Ma anche tante attività promosse insieme, dalla raccolta fondi alle campagne di comunicazione, dalla donazione di strumenti medici e contributi per nuovi reparti alla consegna di pacchi regalo a Natale e Pasqua".

(figc.it)

