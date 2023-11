Taylor disastroso in Wolverhampton-Newcastle: retrocesso in Championship

Anthony Taylor continua a commettere errori dopo quelli nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma. L'arbitro inglese infatti ha ricevuto numerose critiche per il rigore concesso al Newcastle sul punteggio di 1-1 nel match contro il Wolverhampton, andato in scena il 28 ottobre e terminato 2-2. "Non era mai rigore, è stata una decisione terribile presa dall'arbitro e dal VAR", le parole del tecnico dei Wolves a Sky Sports. La Federcalcio inglese ha analizzato la prestazione di Taylor e, ritenendola insufficiente, ha deciso di retrocederlo in Championship, la seconda divisione inglese. Il direttore di gara arbitrerà la sfida tra Preston North End e Coventry City.

(efl.com)

