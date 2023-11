Tahirovic: "Avevo bisogno di cambiare aria per crescere. Ho imparato tanto da Mourinho e Matic"

GIANLUCADIMARZIO.COM - In estate Tahirovic ha lasciato la Roma per trasferirsi all'Ajax in un affare da 8,5 milioni di euro. Il centrocampista classe 2003 ha raccontato così il suo trasferimento: "Ho lasciato la Roma perché l'Ajax è un club leggendario con una grande storia. Avevo bisogno di cambiare aria per crescere sia come giocatore che come persona. Nella sua storia l'Ajax ha sempre sviluppato tanti giovani talenti, perciò sono venuto qui".

Ecco il suo ricordo sulla stagione vissuta nella prima squadra con Mourinho alla guida: "Ho imparato tanto da José Mourinho e se mi metto a raccontare tutto rimaniamo qui tutta la notte (ride n.d.r). Invece nella mia posizione ho appreso molto da Nemanja Matic che è un grande giocatore e una persona fantastica. In maniera generale però in Italia e Olanda vedono il calcio diversamente. Il vostro calcio è più difensivo, tattico e devi pensare molto quando non hai la palla. Mentre qui il calcio è veloce e devi riflettere molto in fase di possesso. Devi essere sempre un passo avanti rispetto all'avversario. E l'Ajax è una squadra che la palla ce l'ha sempre".

Infine, una battuta su Lukaku, giocatore che non ha incontrato però nella sua esperienza giallorossa: "Se mi sarebbe piaciuto giocare con Lukaku? Romelu è un ottimo giocatore e vedo che sta facendo bene. Sono contento che i giallorossi abbiano preso un calciatore come lui".

