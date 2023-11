Souloukou: "Vivere la passione dei tifosi della Roma rappresenta una grande responsabilità"

A margine della nomina dei Cavalieri della Roma, evento organizzato dall'omonima associazione e giunto quest'anno alla sua 25esima edizione, è intervenuta la Ceo & General Manager del club giallorosso, Lina Souloukou. Queste le sue parole: "Vivere la passione dei tifosi della Roma rappresenta non solo un'opportunità enorme, ma soprattutto un motivo di grande responsabilità. Ogni dirigente che lavora nel mondo del calcio desidera un giorno lavorare in una piazza dove l'amore per la squadra è così grande. Per questo sono molto felice e mi fa molto piacere essere qui a partecipare a questa premiazione di personalità che hanno avuto un grande successo nella loro professione, senza dimenticare il loro amore per la Roma. Sono tutti orgogliosi di questa passione. Grazie a tutti i cavalieri che saranno oggi nominati e anche a quelli del passato. E vorrei ringraziare particolarmente l'associazione dei Cavalieri della Roma per la passione con cui ogni anno realizzano quest'evento."