Social Football Summit, presente anche Mourinho. Lo Special One scherza con i tifosi: "Un abbraccio ai romanisti della 3D, no ai laziali!" (VIDEO)

Nella giornata odierna è andato in scena allo Stadio Olimpico il Social Football Summit e tra le varie personalità del calcio c'era anche José Mourinho. Lo Special One si è reso protagonista di un simpatico siparietto con i tifosi presenti sugli spalti e ha registrato un video saluto per i ragazzi della classe 3D: "Un abbraccio ai romanisti della 3D, no ai laziali!", le parole di Mourinho.

? Anche #Mourinho presente al Social Football Summit, eccolo nel video all'Olimpico a salutare i tifosi ??️ pic.twitter.com/5nYy9xn1GW — TVPLAY (@tvplayofficial) November 21, 2023