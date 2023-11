Semplici: "Mourinho è un fuoriclasse a livello comunicativo, ci ha insegnato tanto"

TMW - L'ex allenatore dello Spezia Leonardo Semplici (con più di 100 panchine in Serie A), ha rilasciato una lunga intervista al sito sportivo, parlando tra le altre cose della Roma e del tecnico giallorosso José Mourinho. Queste le sue parole:

Saper gestire i media. Oggi ai tecnici viene chiesto anche questo...

"E' cambiato il ruolo, la comunicazione è determinante anche quando subentri. Serve equilibrio, rappresenti la società ed i suoi obiettivi. C'è bisogno di attenzioni particolari. La comunicazione è cambiata così come il lavoro del campo: quando hai 3-4 mesi per incidere su una squadra in cui magari non hai neanche scelto i giocatori devi essere duttile ed elastico, mettere nelle migliori condizioni i singoli per farli rendere al meglio".

Livello comunicativo: sceglie Mourinho o Sarri?

"Mou è un fuoriclasse da questo punto di vista, ci ha insegnato tanto. È all'avanguardia. Maurizio ha un modo diverso, comunque molto diretto. Sono due metodi che hanno pari valore, ma certamente Mourinho ha qualcosa in più, basta vedere cosa ha creato anche dal punto di vista ambientale in una piazza difficile come Roma. In materia è un riferimento".

C'è una vittoria con una big che ricorda con più trasporto?

"Le due vittorie con la Roma, l'anno del 12° posto con la SPAL... Furono due successi che ci dettero grande soddisfazione e convinzione nel percorso che stavamo facendo. Poi dico la vittoria con la Juventus, il pareggio in casa contro l'Inter... Ma non solo le big, penso a un Cagliari-Parma finito 4-3 dopo che al 90' perdevamo 3-2... Fondamentale per la salvezza di quell'anno".

