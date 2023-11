Salisburgo, Dedic: "Non so nulla della Roma, ma la Serie A è un campionato interessante"

Alla vigilia della sfida contro l'Inter in Champions League il difensore classe 2002 del Salisburgo, Amar Dedic, è intervenuto in conferenza stampa e ha menzionato anche la Roma. "Della Roma non so assolutamente niente, ma la Serie A è un campionato di alto livello e interessante per un giovane come me - le sue parole circa un interessamento dei giallorossi -. Ma la mia concentrazione è tutta sul Salisburgo in questo momento: la gara di domani è la cosa più importante".