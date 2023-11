Rizzoli: "Var a chiamata? Al momento nessuna informazione. L'Open Var dimostra che non c'è niente da nascondere"

A margine della festa per il centenario della Sezione Arbitri di Napoli ha parlato anche l'ex designatore Nicola Rizzoli, rilasciando alcune dichiarazioni in merito all'Open Var e le possibili innovazioni del tempo effettivo e del Var a chiamata. Queste le sue parole: "L'Open Var? È un tentativo, va accolto in maniera intelligente. È la dimostrazione che non c’è mai stato nulla da nascondere. Ricordate che tutti i primi passi servono a valutare se una cosa è positiva o no. L’impatto credo sia stato estremamente positivo. Il gioco effettivo è una cosa importante, il tempo effettivo è un altro discorso. Le squadre hanno il diritto a giocare lo stesso minutaggio, avete visto al Mondiale l’aumento del recupero. È una conseguenza anche dei comportamenti dei calciatori e delle dinamiche in campo. L’augurio è di avere una finestra di tempo giocato che sia simile per tutti. Var a chiamata? Al momento non c’è nessuna informazione che si possa dare".