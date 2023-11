Ranieri: "Quando rientreranno gli infortunati, anche la Roma potrà puntare al 4° posto"

RADIO 1 - Ranieri ammette di aver ancora voglia di guidare una nazionale dopo l'esperienza non esaltante con la Grecia: "Mi piacerebbe allenare una nazionale, non è detta l'ultima parola, non parlo della nostra, ma mai dire mai. In futuro qualcosa potrebbe accadere".

La chiosa di Ranieri è sulla 'sua' Roma e su quel traguardo Champions che al momento sembra lontano: "Per ora non ingrana in campionato perché ha diversi infortunati. Quando tutti gli infortunati saranno a pieno regime, anche la Roma riuscirà a completare la sua opera. Può arrivare anche quarta".