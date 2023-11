Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024, la Roma resta la priorità di Josè Mourinho. Come riporta l'emittente satellitare, il portoghese si trova molto bene nella capitale e attende un segnale dai Friedkin. Lo Special One aspetterà la Roma fino a gennaio/febbraio del nuovo anno, dopo di che si sentirà libero di prendere in considerazione le offerte ricevute, soprattutto dall'Arabia.

(Sky Sport)