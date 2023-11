Pjanic: "Quando andai via dalla Roma piansi, ma volevo fare un altro step nella mia carriera" (VIDEO)

APERIBIZA PODCAST - Miralem Pjanic, ex calciatore della Roma, è stato invitato come ospite al podcast e tra i vari temi trattati il centrocampista ha parlato della sua avventura nella Capitale. Ecco le sue parole: "A Roma mi sono innamorato della piazza. Ho pianto quando me ne sono andato, è stato difficile perché mi ero affezionato alla squadra, ai tifosi e agli amici ma volevo fare un altro step nella mia carriera. Dopo la Juventus volevo andare al Barcellona che è il top mondiale. Sarei potuto rimanere a Roma e stare nella comfort zone, forse senza vincere, ma poi sono andato alla Juventus e ho fatto uno step in più vincendo trofei, arrivando in finale di Champions e giocando con i top. Infine sono andato al Barcellona. È importante cercare altre motivazioni, stare nella comfort zone è semplice ma non è una cosa buona".