LAPRESSE - Simone Perrotta, ex giocatore della Roma e campione del Mondo con l'Italia nel 2006, ha parlato dello scambio a distanza fra Luciano Spalletti e Francesco Totti. Le sue parole:

"Pace Totti-Spalletti? Sono molto contento., è una cosa che fa piacere, sono due persone alle quali voglio bene, ho condiviso con entrambi una parte importante della mia carriera. Nella seconda parte a Roma non ci sono stato e non so cosa sia successo"