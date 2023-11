Nesta: "Soffrivo il derby più della finale di Champions League"

SKY SPORT - Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan e ora allenatore della Reggiana, è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva e ha parlato anche del derby della capitale. "Sono cresciuto in un quartiere romanista, Cinecittà, a Roma Sud, e giocavo in una squadra affiliata alla Roma. Mio padre era tifosissimo della Lazio, come tutta la mia famiglia. Potevo andare alla Roma, ma mio padre era talmente tifoso che ha aspettato un anno, ho fatto il provino alla Lazio e mi hanno preso - le sue dichiarazioni -. Da quando hai 8 anni ti parlano sempre del derby, poi quando sei grande e lo giochi senti una pressione importante... Io personalmente l'ho sofferto un po'. Io ho fatto le finali di Champions League, ma il derby lo soffrivo più della finale di Champions. Il derby è qualcosa con cui cresci, te lo mettono in testa. Poi questo qua, dopo le Coppe, le squadre erano un po' stanche e questo ha influito".